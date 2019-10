Ny app kan afgøre om svampe er spiselige eller giftige Selv om ny app kan afgøre, om svamp er spiselig eller ej, bør man ifølge lektor altid spørge kender til råds.

Forskere fra Naturhistorisk Museum på Københavns Universitet har udviklet en app, der via fotogenkendelse kan artsbestemme skovens svampe.

»Det er første gang, at det er muligt at få hjælp til at artsbestemme svampe med det samme ved hjælp af elektronisk billedgenkendelse i Danmark«, siger lektor og projektleder Jacob Heilmann-Clausen.

Appen er koblet sammen med Danmarks Svampeatlas, som er en stor database over tusindvis af danske svampe.

Når man har taget et billede af en svamp, bliver billedet analyseret. Herefter foreslår appen en række bud på, hvilke svampearter der kan være tale om.

Den svampeart, som algoritmen anser for at være den mest sandsynlige, vil ligge øverst.

Ifølge forskerne rammer appen rigtigt i fire ud af fem tilfælde. Det betyder også, at man ikke kan stole blindt på den.

»Du må aldrig spise en svamp, bare fordi fotogenkendelsen foreslår, at det er en spiselig svamp, du har fundet«.

»Du bør altid sørge for også at spørge en erfaren svampekender til råds«, siger Jacob Heilmann-Clausen.

Familie i Haslev døde

Der er hvert år svampeplukkere, som kommer galt afsted, når de plukker og efterfølgende spiser af skovens svampe.

I 2017 omkom to børn fra en familie i Haslev, efter at de ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde indtaget giftige svampe plukket i det fri.

Overlæge Niels Ebbehøj fra Giftlinjen ved Bispebjerg Hospital har tidligere over for Ritzau anslået, at giftige svampe i gennemsnit koster et til to dødsfald om året samt et tilsvarende antal levertransplantationer.

Giftlinjen modtager omkring 700 opkald om året om svampe.

Løsningen bag fotogenkendelsen er udviklet af forskere fra Det Tjekkiske Tekniske Universitet i Prag i samarbejde med Danmarks Svampeatlas.

Det er en server i Prag, der analyserer billederne og giver svar. Hvis netdækningen er god, sker det ifølge Jacob Heilmann-Clausen i løbet af få sekunder.

Den nyudviklede app hedder 'Svampeatlas', og den er gratis at downloade.

ritzau