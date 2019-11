70-årige Kirsten: »Jeg har aldrig været i retten for noget, så det kommer som en overraskelse«

I en bebyggelse i Hillerød ville pensionskassen for sundhedsansatte have nogle hundrede kroner mere i husleje, men Huslejenævnet sagde nej. Nu går sagen til retten, men mange beboere er rystede over at blive truet med domstolene.