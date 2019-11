Måske har du ikke hørt om dagen, men den er større end Black Friday og er ved at gøre sit indtog i Danmark

På en enkelt time af verdens største nethandelsudsalg, Single’s Day, som finder sted i dag, er der blevet købt varer for omkring 14 milliarder dollars (knap 95 milliarder kroner) på nettet.

Bare på det første minut solgte den kinesiske e-handelsgigant, Alibaba, der har opfundet Single’s Day, for 6,7 milliarder kroner.

Det skriver BBC News.

Den kinesiske pendant til det amerikanske udsalgsfænomen Black Friday blev lanceret af Alibaba i 2009 som en mulighed for at tjene ekstra penge på det store antal singler i Kina. Single’s Day har siden bredt sig til andre dele af verden og er nu verdens største e-handelsbegivenhed.

Selv om man lægger de to andre store begivenheder, Black Friday og Cyber Monday, sammen, er Single’s Day stadig større målt på salg.

Udsalget løber i Kina over 24 timer hvert år 11/11 – en dato, der i singlernes navn består udelukkende af ét-taller. Netbutiksejerne kommer dog efter alt at dømme også til at se en masse nuller efter efter ét-, to- og tretallerne og så fremdeles på deres salgsstatistikker, end de gjorde samme dag for et år siden.

De 14 milliarder dollars i salg blev nemlig nået 40 minutter tidligere end i 2018.

Fra single-frustration til betalingseufori

Også i Danmark er der forventninger til Single’s Day, om end de er lysår væk fra de kinesiske tal.

Henrik Hyltoft, markedsdirektør for handel hos Dansk Erhverv, vurderer, at Single’s Day er godt på vej ind på det danske nethandelsmarked, men endnu ikke kan måle sig med salget på Black Friday den sidste fredag i november.

»Men vi forventer, at det er en dag, der bliver stadig stærkere markeret. Og vi kan se, at der er flere kæder, der har taget dagen til sig og annoncerer gode tilbud«, siger Henrik Hyltoft til Ritzau.

Antallet af singler i Danmark her steget støt de seneste år, både hvad angår mænd og kvinder – en del flere kvinder end mænd er imidlertid ikke i et forhold, viser tal fra Danmarks Statistik.

Mens 682.152 kvinder var singler per 1. januar 2019, var det 518.278 mænd, og forretningsmodellen har derfor et ganske mærkbart publikum at henvende sig til i Danmark.

Sidste år blev der solgt for omkring 209 milliarder kroner på Single’s Day, og til BBC News siger en analytiker, at det vil være overraskende, hvis ikke salget i år bliver omkring 9 milliarder kroner større.

Omkring klokken ni dansk tid – 12 timer inde i Single’s Day-døgnet i Kina – har Alibaba solgt for omkring 185 milliarder kroner, og der er altså fortsat et halvt døgn til at nå de 209 milliarder kroners salg fra sidste år.

I 2017 satte Alibaba desuden verdensrekord for flest økonomiske transaktioner med 256.000 betalinger i sekundet gennem deres betalingsapp Alipay.

Single’s Day er ikke oprindeligt et shoppingfænomen. Det er en begivenhed, der udspringer af en markant ubalance mellem kønnene i Kina, som betyder, at mange mænd ikke har nogen partner.

I begyndelsen af halvfemserne udviklede begivenheden sig eftersigende fra en lille gruppe universitetsstuderendes frustrationer over singlelivet til en bredere kulturel begivenhed, der sidenhen blev opsnappet af Alibaba og forvandlet til et amokløb i internetbutikkerne.