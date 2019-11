Bente Klarlunds klumme: Bente Klarlund: Politikerne har fået det galt i halsen. Fat det nu. Det er lige omvendt

FOR ABONNENTER

Diskussionen om pakkeprisen kører helt oppe på de høje nagler på Christiansborg. Fakta er, at flere og flere unge begynder at ryge; at to elever i hver skoleklasse senere i livet vil dø på grund af rygning; at unge er mere prisfølsomme end resten af befolkningen. Derfor er det vigtigt, at pakkeprisen får et ordentligt skub opad. Desværre har flere politikere fået koblingen mellem cigaretpriser og ulighed galt i halsen og tror, at en højere pris vil øge uligheden. Men fat det nu! Det er lige omvendt.