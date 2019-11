Spørg dig selv: Hvor meget af dit privatliv vil du betale med for en app?

FAKTA

10 gode råd, når du vælger apps

1 Installer kun de apps, du synes, er nødvendige og giver dig værdi, og installer dem kun fra de autoriserede app-stores, eller hvis de stilles til rådighed gennem/af din arbejdsgiver, fordi de er nødvendige for din arbejdsfunktion.

2 Vær kritisk, når en app beder om adgang til funktioner og indhold i din telefon. Giver det mening, at din vejrapp skal have adgang til gps? Ja, sandsynligvis. Men skal den også have adgang til dine sms’er, mikrofon eller kontakter?

3 Tjek med jævne mellemrum, hvilke af dine installerede apps der har adgang til hvilke data, så du ikke får ubehagelige overraskelser. Apps spørger kun én gang ved installation, og derfor er der funktioner i alle smartphones til at løbe tilladelserne igennem og ændre dem efterfølgende, hvis noget skulle være ’sluppet igennem’. Afinstaller ligeledes de apps, som du måske har glemt at have installeret, men aldrig har brugt. De fortsætter typisk med at indsamle dine adfærdsdata og kan i længden udgøre et sikkerhedshul.

4 Spær for køb i apps uden adgangskode – og når nu vi er ved det – du har naturligvis en kode slået til for at låse din telefon op, ikke?

5 Vær opmærksom på, at du ikke har fortrydelsesret på apps, du køber i en app-store, da der er tale om tjenesteydelser. Dog kan du klage, hvis der er tale om, at et barns forbrug langt overstiger, hvad der er rimeligt og forventeligt. Overvej også, om du vil tilknytte dit betalingskort til en app-store.

6 Det er et personligt valg, om man vil dele sine data med udbyderen af appen, men tjek, om udbyderen deler med tredjepart, og tag stilling til, om du mener, det er rimeligt. Der er grund til at være særlig opmærksom, hvis du deler følsomme oplysninger i appen, f.eks. om helbred eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Hvis det er dine børn, der bruger appen, eller hvis du er fagprofessionel i forhold til børns dannelse, så tal med børnene om, hvad de bliver eksponeret for, og hvad de må uploade, så de får udviklet et moralsk kompas.

7 Når du holder op med at bruge en app, så husk, at du ofte på grund af GDPR (databeskyttelsesreglerne) har ret til at få dine data med dig, og at udbyderen skal slette de data, de har om dig. Men du skal ofte udtrykkeligt bede om det!

8 Vær kritisk over for apps, som for eksempel lover at kunne diagnosticere sygdomme. Hvis man har mistanke om udfordringer af sundhedskarakter, bør man gå til sin læge. En app kan være en hurtig indikation, men vil med stor sandsynlighed hverken kunne erklære dig syg eller rask.

9 Overvej, om du vil slå funktionen ’find min telefon’ til, således at du altid med en computer kan finde ud af, hvor din telefon befinder sig, hvilket kan være praktisk, i tilfælde af at du mister den. Det betyder dog, at gps’en i telefonen altid er slået til. Det koster batteri og lader leverandøren af telefonens styresystem opsamle data om, hvor din telefon og dermed du selv bevæger dig hen. Du har med GDPR altid ret til at få slettet disse data, og de er typisk ganske godt beskyttet hos leverandøren, men du skal være opmærksom på, at de findes. Overvej også, om du har behov for at slå Bluetooth til, og hvilke trådløse netværk du vil stole på.

10 Brug f.eks. appen Mit Digitale Selvforsvar (https://aka.ms/digitaltselvforsvar), som advarer om igangværende cyberkriminalitet og giver gode råd og vejledning om, hvordan man færdes sikkert digitalt.

Kilde: Rådet for Digital Sikkerhed





