Klarlunds klumme: Når det gælder børnekræft, er der altid tale om sort uheld

Som læser af disse sider kan man muligvis få det indtryk, at de fleste sygdomme kan løbes væk. Man kan måske også forledes til at tro, at alle sygdomme kan forebygges med en sund livsstil. Men sådan er det desværre ikke. Sunde, slanke, motionerende mennesker, der hverken ryger eller drikker, og som har et optimistisk livssyn, rammes også af kræft. Man kan med en sund livsstil nedsætte den statistiske risiko for at blive ramt, men kræft er først og fremmest sort uheld. Nogenlunde sådan faldt mine ord på en konference i sidste uge.