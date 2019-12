Øko, biodynamisk, natur ... Grøn vin vinder frem, men er stadig svær at få fat i

Fakta

Øko, demeter, natur

Økologisk vin er i EU produceret efter fælles regler, der senest blev ændret i 2012, så der i dag er skærpede krav til begrænset brug af tilsætningsstoffer, kunstgødning og pesticider. Dog er det værd at bemærke, at omkring 30 af de omkring 60 tilsætnings- og hjælpestoffer, som er tilladt i konventionel vin, er tilladt i økologisk vin, og at svovldioxid er det eneste, der skal deklareres. Der er altså mindre, men stadig svovl i økologisk vin.

Biodynamisk vin er groft sagt økologisk vin med ekstra kriterier for produktionen, herunder for hvornår bonden må arbejde i marken og høste. Der er også skærpede krav til fremstillingen af vinen og selve vinifikationen. Men også her bruges der tilsætningsstoffer. Af de omkring 30 stoffer, som det er tilladt at tilsætte økologisk vin, er omkring 10 tilladt i biodynamisk vin, og der er heller ingen krav om, at biodynamisk vin skal være uden svovltilsætning.

Naturvin er groft sagt økologisk og biodynamisk vin. Men her går man hele vejen og har opstillet endnu strengere krav, så vinen stort set er uden nogen form for menneskelig manipulation. Her arbejder man uden tilsætningsstoffer, og indholdet af svovl vil som regel være meget lavt eller ingenting. Der er dog ingen officiel kontrol af naturvin.

Vis mere