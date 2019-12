Indgrebet mod forældrekøb kan presse priserne ned på lejligheder

Automatisk oplæsning Beta

Isoleret set vil indgrebet mod forældrekøb sende priserne på især de mindre lejligheder i København og de andre universitetsbyer nedad.

Med aftalen om finansloven bliver den såkaldte virksomhedsordning, der bliver brugt ved mange forældrekøb af lejlighed, nemlig afskaffet.

»Det er attraktivt at blive beskattet efter virksomhedsordningen. Derfor vælger mange forældre modellen til deres forældrekøb«, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea.

Boligøkonomen vurderer, at afskaffelsen af ordningen vil få nogle forældre til at trække sig fra markedet, mens andre forældre, der allerede har et forældrekøb, nok vil overveje, om nu lejligheden skal sælges, inden de nye regler træder i kraft i 2021. Det kan påvirke priserne på ejerlejligheder, der det seneste år har bevæget sig sidelæns.

Der findes ingen officiel statistik over antallet af forældrekøbte lejligheder, men branchevurderinger går på, at mellem 1/4 og 1/3 af de mindre lejligheder er forældrekøbte.

»Der var fuld fart på forældrekøbene fra 2014 til 2018, men det seneste år er det klinget lidt af, efter at priserne er kommet højt op«, siger Lise Nytoft Bergmann og uddyber:

»Afskaffelsen af virksomhedsordningen gør det dyrere at investere i et forældrekøb og vil isoleret set presse priserne på de mindre lejligheder ned, men der er en stribe andre faktorer, som spiller ind på priserne på ejerligheder som for eksempel udviklingen i lønningerne og frygten for arbejdsløshed hos køberne«.

Slut med skatterabat

Kort fortalt betyder virksomhedsordningen, at renteudgifterne kan fratrækkes i forældrenes topskat med en fradragsværdi på op til 55,9 procent, mens renteudgifterne for andre boligejere kun har en fradragsværdi på op til 33,6 procent.

Men forældre, som benytter virksomhedsordningen, kan også trække udgifter til blandt andet forsikring, revisor, vand- kloak og renovation, fællesudgifter og udgifter til vedligeholdelse – dog ikke forbedringer – fra i topskatten. Disse fradag vil ikke være mulige.

I Dansk Ejendomsmæglerforening vurderer direktør Ole Hækkerup, at der vil komme et pres nedad i pris på ejerlejlighedsmarkedet.

»Når staten tjener penge på et indgreb, så er der nogen, som vil miste penge. Indgrebet vil give et pres nedad på prisen, men det er vanskeligt at sige, hvor stort det bliver«, siger Ole Hækkerup.

I Realkredit Danmark vurderer man, at der er grænser for, hvor meget stoppet for virksomhedsordningen vil betyde.

»Lige øjeblikket med de lave renter, så spiller ordningen ikke så stor en rolle, men der kan jo komme stigende renter, og det kan let påvirke interessen for forældrekøbte lejligheder. Men vi skal huske på, at dem, som køber lejligheden til deres børn, hovedsageligt gør det for at hjælpe deres børn, og de har en god økonomi«, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom Realkredit Danmark