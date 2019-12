Søren Ryge om klimakampen: Det er mig en gåde, at nogen kan tro på, at vi kan ændre så globale kræfter

Men det er fint, at vi prøver at gøre verden til et bedre sted, mener Søren Ryge, der fortsætter med at leve efter de tre regler, han har levet efter altid: Sluk lyset, smid aldrig mad ud, og køb aldrig nyt tøj.