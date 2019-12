Ekspert anbefaler en normal cykelhjelm, medmindre du er bange for din frisure: Hövding ændrer markedsføring efter Detektor-afsløring

Automatisk oplæsning Beta

Cykelhjelmen fra det svenske firma Hövding er tilsyneladende ikke lige så sikker, som de oprindeligt havde lovet.

Da DR Detektor spurgte om dokumentation for, hvordan Hövding kunne sige, at cykelhjelmen var otte gange så sikker som en normal cykelhjelm, kunne firmaet kun præsentere én videnskabelig undersøgelse.

Derudover henviste de til en test fra Folksam, som er et svensk forsikringsselskab, der viste, at hjelmen giver tre gange så god stødabsorbering.

Ingen af de syv eksperter, som DR Detektor har talt med, mener, at det dokumenterer påstanden om, at hjelmen skulle være otte gange så sikker.

Det ville nok stadigvæk være det umiddelbart bedste valg at tage en standardhjelm Lars Binderup Larsen, overlæge

En undersøgelse på Stanford Universitet i 2016 nåede frem til, at Hövding-hjelmen var otte gange så sikker i et konkret forsøg. Et forsøg, som havde til formål at teste, hvor godt den beskytter mod hjernerystelse fra et lodret fald på to meter. Men det er ikke ensbetydende med, at den i alle tilfælde er mere sikker, siger en af forskerne bag studiet.

»Det er meget muligt, at en konventionel cykelhjelm vil være sikrere ved højere slaghastigheder eller på andre overflader«, siger David Benjamin Camarillo, der er adjunkt på Stanford Universitet, til DR Detektor.

David Benjamin Camarillo fortæller også DR Detektor, at det er en overdrivelse, at hjelmen fra Hövding generelt skulle være otte gange så sikker.

Mette Møller, som er seniorforsker ved DTU Transport, giver samme vurdering.

»Man skal være opmærksom på, at Hövding-hjelmen er testet under nogle specifikke betingelser. Derfor kan man ikke umiddelbart være sikker på, at den klarer sig lige så godt, når en cyklist i en virkelig trafiksituation falder med en anden vinkel end den, der specifikt er testet i forsøget«, siger hun til DR Detektor.

Ekspert ser en almindelig hjelm som den bedste

Overlæge på Odense Universitetshospital, Lars Binderup Larsen, opfordrer cyklister til at vælge en konventionel cykelhjelm, da det tager 0,1 sekund for en Hövding-cykelhjelm at puste sig op. Men ikke i alle tilfælde vil det være nok tid.

»Der vil være en masse ulykkessituationer, hvor man bliver ramt af en lastbil med flad front eller bagenden af en varevogn, og der vil hjelmen simpelthen ikke nå at blive oppustet.«

»Hvis man ikke har lyst til at bruge en almindelig hjelm, fordi den ødelægger frisuren, så er det godt at bruge en Hövding. Men det ville nok stadigvæk være det umiddelbart bedste valg at tage en standardhjelm«, siger Lars Binderup Larsen til DR Detektor.

DR Detektor har præsenteret eksperternes vurderinger for Hövding selv, som resultat heraf vil ændre deres markedsføring for cykelhjelmen.