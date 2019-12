Haveejere skruer op for forbruget af ukrudtsmidler

Automatisk oplæsning Beta

De seneste års debat om skadelige virkninger ved ukrudtsmidler har ikke fået danske haveejere til at droppe den kemiske bekæmpelse af mælkebøtter, tidsler og andre uønskede planter.

Således er salget af midlet glyphosat, der er det aktive stof i blandt andet Roundup, steget med 18 procent fra 2017 til 2018.

Det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, skriver Altinget.

Ser man nærmere på tallene, er det især haveejerne, der har skruet op for forbruget af ukrudtsmidler. Salget af det aktive stof i ukrudtsmidler er tredoblet fra 20 ton i 2017 til 62 ton i 2018.

Den voldsomme stigning dækker dog over, at der de senere år har været solgt ulovlige pesticider til at fjerne mos. Det påvirker statistikken.

I 2018 er et nyt og lovligt produkt kommet på markedet, som dermed - modsat det tidligere anvendte middel - indgår i statistikken.

Ser man bort fra midlerne mod mos, er der stadig tale om en nævneværdig stigning i salget af ukrudtsmidler.

Det steg fra 17,6 ton i 2017 til 23,7 ton i 2018.

Heraf er der sket en stigning i salget af det aktive stof i Roundup fra 12 ton til 14 ton, skriver Altinget.

Roundup, der indeholder glyphosat, er verdens mest brugte sprøjtemiddel. Glyphosat frygtes at være kræftfremkaldende.

Uforsvarligt at amatører får lov at bruge Roundup

På grund af frygten for miljø- og sundhedsskadelige virkninger undersøger Folketinget - med miljøminister Lea Wermelin (S) i spidsen - muligheden for at at lave et forbud mod midlet.

Det arbejde blev sat i værk, efter at et borgerforslag om at forbyde brug af Roundup på offentlige arealer og i private haver nåede 50.000 underskrifter og dermed skulle tages op i Folketinget.

EU har dog tilladt, at ukrudtsmidler som Roundup bruges af private og erhvervsdrivende frem til mindst 2022, hvor tilladelsen igen kan forlænges.

Hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) ærgrer man sig over, at dunke med Roundup oftere og oftere ryger over disken i havecentre og byggemarkeder.

»Vi synes, det er uforsvarligt, at private amatører får lov at bruge giftstoffer, som det er tilfældet, når der bliver brugt Roundup i private haver, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i foreningen.

i synes, det er uforsvarligt, at private amatører får lov at bruge giftstoffer, som det er tilfældet, når der bliver brugt Roundup i private haver Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening

»Der er ingen haveejere, der taber penge ved ikke at sprøjte med det. De kan sådan set bare få fat i en rive og noget knofedt og så komme af med ukrudtet på den måde«, siger hun.

DN støtter et forbud mod privat brug af Roundup.

ritzau