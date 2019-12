Indgreb mod forældrekøbte lejligheder har tilbagevirkende kraft

Minister kalder det socialt retfærdigt, at skattefidusen ved forældrekøb ryger, selv om lejligheden er købt i tillid til et højt skattefradrag.

Den høje skatterabat ryger for alle, som har forældrekøbt lejlighed.

Det gælder, uanset om lejligheden er købt, før eller efter at indgrebet over for ordningen blev annonceret i finanslovsaftalen 2. december.

»De nye regler gælder både dem, der allerede ejer en forældrekøbslejlighed, og dem, der i fremtiden køber en«, oplyser Skatteministeriet. De nye regler skal efter planen gælde fra 2021.

Hvorfor skal folk i Charlottenlund have mere i skatterabat end en nyuddannet sygeplejerske, der vil købe en toværelseslejlighed med kæresten? Kaare Dybvad, boligminister

I Dansk Ejendomsmæglerforening er direktør Ole Hækkerup overrasket over, at der bliver foretaget et »indgreb med tilbagevirkende kraft«.

»Hvis du har købt en lejlighed som forældrekøb her i efteråret, ja faktisk frem til 2. december, og har valgt at benytte virksomhedsordningen, har du gjort det i tillid til, at du kunne få det høje skattefradrag. Men om godt et år forsvinder skattefordelen, og dermed ændres de forudsætninger, som du har købt i tillid til. Sådan plejer vi ikke at gøre i Danmark«, siger Ole Hækkerup, der har en fortid som folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Mange forældrekøbte lejligheder bliver administreret efter virksomhedsordningen på grund af skattefordelen.

»Med det lave renteniveau har det naturligvis ikke så stor betydning med udhulingen af skattefradraget, men når man har investeret i forældrekøbt lejlighed, rækker det jo nogle år ud i fremtiden. Og ingen ved, om renten på et tidspunkt stiger«, siger Ole Hækkerup.

Kort fortalt betyder virksomhedsordningen, at renteudgifterne kan fratrækkes i forældrenes topskat med en fradragsværdi på op til 55,9 procent, mens renteudgifterne for andre boligejere har en fradragsværdi på op til 33,6 procent. Forældre, som benytter ordningen, kan også trække udgifter til blandt andet forsikring, revisor, vand, kloak og renovation, fællesudgifter og udgifter til vedligeholdelse fra i topskatten.

Ole Hækkerup ønsker ikke at tage stilling til selve indgrebet mod forældrekøb, men vurderer, at det vil presse priserne.

»De ændrede forudsætninger for forældrekøb med tilbagevirkende kraft er endnu en usikkerhedsfaktor på lejlighedsmarkedet. I forvejen er der usikkerhed om ejendomsvurderingerne, som er blevet udskudt flere gange, og der er også usikkerhed om andelsboligmarkedet. Og usikkerhed er gift for bolighandler, hvor vi har brug for forudsigelighed«, siger han.

Et retfærdigt indgreb

I regeringen betegner boligminister Kaare Dybvad (S) det som socialt retfærdigt, når skattebegunstigelsen ved forældrekøb kommer på niveau med det almindelige fradrag for boligkøb.

»Det er helt naturligt, at der ikke skal være et særlig højt skattefradrag ved forældrekøb. Der er stort pres på boligmarkedet i København, Aarhus og andre byer, som blandt andet skyldes, at mindre lejligheder bliver købt som forældrekøb«, siger han og peger på en analyse fra 2016.

»På Nørrebro var 49 procent af lejlighederne ejet af folk uden for København. Det er en meget stor andel. Og hvis man ser på, hvilke postnumre som ejerne bor i, var Charlottenlund og Hellerup de to store postnumre«, siger Kaare Dybvad og tilføjer: »Det er skævt at give en særlig rabat til nogle af dem, som har flest penge«.