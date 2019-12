Vi bytter julegaver for 300 millioner kroner Fire-fem procent af alle julegaverne forventes at blive byttet de kommende dage, vurderer Dansk Erhverv.

Fredag begynder årets store bytteræs, når butikkerne åbner igen efter juledagene.

Selv om de fleste beholder deres julegaver, vil der blive byttet gaver for omkring 300 millioner kroner. Det viser en analyse fra Dansk Erhverv.

De danske forbrugere vurderes at have købt julegaver for 6,8 milliarder kroner, og herfra vil omkring fire-fem procent blive byttet. Det er nogenlunde på niveau med sidste år.

»Der er rigtig mange danskere, der skal ud at bytte julegaver, og samtidig starter mange butikker udsalg i dagene efter jul«, siger Bo Dalsgaard, der er chefkonsulent hos Dansk Erhverv.

FAKTA Sådan er byttereglerne Her er et udpluk af reglerne: Varer købt i en fysisk butik Der er ingen pligt til at bytte varer eller tage dem retur, medmindre butikken tilbyder det. Butikken kan selv sætte frist for bytte eller returnering, som så skal overholdes. Butikken kan også kræve dokumentation for, at varen rent faktisk er købt der. Det kan være i form af byttemærke eller kvittering. Varer købt i en dansk netbutik På nettet er der som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, men nogle butikker har udvidet retten omkring jul. Det er som udgangspunkt køber, der skal betale returporto. Nogle butikker tilbyder dog gratis returfragt. Varen skal være ubrugt og leveres tilbage i original emballage. Varer købt i en udenlandsk netbutik I EU gælder altid 14 dages returret, ligesom i Danmark. Uden for EU er byttemulighederne beskrevet i den enkelte butiks forretningsbetingelser. Det samme gælder forsendelsesomkostningerne i forbindelse med bytte. Kilde: Dansk Erhverv. Vis mere

»Derfor er der udsigt til nogle rigtig travle dage ude i detailhandlen«, siger han.

Ingen lovsikret bytteret i butikker

Hvis man fredag eller en af de kommende dage skal bytte gaver, gør Bo Dalsgaard opmærksom på, at der er forskel på, hvilke regler butikkerne har for at tage gaver retur.

»Man skal være klar over, at der faktisk ikke er en lovsikret bytteret i de fysiske butikker«.

»Derfor er man nødt til lige at tjekke, hvordan byttereglerne er i den enkelte butik. Det vil typisk stå på gaven, hvis der er sat et byttebevis på«.

»Der kan være nogle butikker, der ikke giver penge tilbage, men så kan man typisk i stedet få en anden vare eller et tilgodebevis«, siger Bo Dalsgaard.

Modsat de fysiske butikker er man garanteret 14 dages fortrydelsesret, hvis gaven er købt på nettet hos en dansk virksomhed eller et andet EU-land.

Hvis man vil have pengene retur, skal man være opmærksom på, at de vil gå tilbage på kontoen til den, der har betalt for gaven.

