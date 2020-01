Vintest: Fire vine får topkarakter

Politiken bad en stribe leverandører om at indsende en gigondas uden prisramme samt en côtes du rhône eller côtes du rhône villages, både en til under og en til over 100 kr. til test. Ikke alle kunne levere to af sidstnævnte, hvorfor der er seks vine til over 100 kr.

Leverandørerne er: Bichel Vine, Erik Sørensen Vin, Irma, Jysk Vin, Lars Bjørn Vinimport, Meny, Philipson Wine og Suenson Vin.