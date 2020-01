Ikea tilbagekalder krus med farlige kemikalier Krus af mærket 'Troligtvis', som har været solgt i Ikea-varehuse siden oktober 2019, afgiver kemikalier.

Ikea tilbagekalder krus af mærket 'Troligtvis' i alle farver, da der er risiko for, at produktet afgiver for høje mængder af stoffet dibuthyl phthalat. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Krusene er mærket 'Made in India'. De har været solgt i Ikea-varehuse siden oktober 2019.

»Ikea beder alle kunder om at stoppe brugen af produktet Troligtvis-krus i alle farver, da produktet udskiller kemikalier«, hedder det i en meddelelse fra koncernen.

Analyser har vist, at krusene afgiver for høje mængder af stoffet dibuthyl phthalat (DBP).

Produkter, som afgiver DBP i en mængde over den tilladte grænse, er ikke egnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Det oplyser Fødevarestyrelsen, som tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet.

