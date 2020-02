Indgreb mod kæmpesommerhuse kan ramme din egen udlejning af sommerhuset

Ejere af omstridte kæmpesommerhuse sætter alle kræfter ind på at få omgjort afgørelse, så de fortsat kan leje husene ud det meste af året. Sagen afdækker et regelkaos, der kalder på et politisk indgreb, mener ekspert, der vil lægge loft over udlejningen.