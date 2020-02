Her er ni tegn på, at dit barn ser dårligt: Måske er han urolig eller klodset

Det kan være svært at opdage synsproblemer hos et mindre barn. Her er en række tegn, man skal være opmærksom på.

Her er ni tegn på, at dit barn ser dårligt:

I sidste ende er det en øjenlæge, som skal fastslå, om et barn har brug for briller, men en række tegn kan være gode at kende for forældre, pædagoger og lærere for at vurdere, om barnets syn bør undersøges.​​​​​​