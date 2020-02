Spørg Søren Ryge Petersen: Hvilket træ skal vi vælge til den bare forhave?

Søren Ryge Petersen svarer på spørgsmål om have og natur. Her er emnet en ny have.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Emilie Schou: Vi har købt hus og vil gerne have et træ i forhaven, som er meget bar. Vi ønsker os et træ, der står smukt ’hele året’ – det meste af året. Huset er et gult murstenshus, og vi tænker, at træet maks. må nå en højde på 4 meter. Det kommer til at stå i både skygge og sol.