Otte ud af ni badebomber indeholder uønsket kemi

Funklende glimmer, slimet badevand i alle regnbuens farver og eksotiske, søde dufte der syder rundt i skummende, lunt vand. Forbrugere, som vil gøre deres børns badeoplevelse ekstra sjov og festlig, kan købe såkaldte badebomber med et væld af forskellige egenskaber. Men de forskellige, festlige ’gimmicks’ i badeprodukterne tilføjer dog ikke kun ekstra farver og teksturer til dit barns badeoplevelse, men indeholder skadelige kemikalier, som barnet risikerer at få i munden, eller at de trænger ind i huden.

Det viser en test fra Forbrugerrådet Tænk.

Her har man testet indholdsstofferne i ni forskellige badeslim og badebomber til børns badekar, der kan bestilles online, og de indeholder alle problematiske stoffer.

»Det er overaskende, at langt de fleste testede produkter er parfumerede, når parfume er forbundet med at være allergifremkaldende. Det er noget, som både vi hos Forbrugerrådet Tænk ligesom Miljøstyrelsen ikke anbefaler, at man bruger til børn, fordi der er risiko for allergi. Det er problematisk og en af årsagerne til, at så mange af produkterne klarer sig så dårligt i vores test», siger Stine Müller, der er testansvarlig og projektleder i Forbrugerrådet Tænk.

Mikroplast forklædt i glimmerslim

Ud af de ni testede badeprodukter indeholder otte af dem azofarvestoffer – et stof der kan have en negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne og i værste tilfælde øge risikoen for kræft og have direkte skadelige effekter.

Syv af produkterne indeholder parfume, som kan være allergifremkaldende, og to af de testede produkter indeholder mikroplast.

»Det er helt unødvendigt, når der fuldstændig tilsigtet bliver puttet mikroplast i et produkt, som bliver skyllet direkte ud i afløbet«, siger Stine Müller.

Udover at mikroplast er yderst skadeligt i naturen, kan barnet komme til at indtage det, hvis det tager en tår af badevandet.

I de samlede bedømmelser fra Forbrugerrådet Tænk, der vurderes ud fra indholdet af de forskellige kemikalier samt ud fra produktets information og deklaration, scorer alle ni produkter ’dårlig’, ’’under middel’ og et enkelt produkt ’middel.’

Badeprodukterne, som har klaret sig markant dårligst, er slimen ’Simba Glibbi Enhjørning Glitterbad’, ’SES Aqua Glitterbad’ og ’Kneipp Naturkind Drageskaft Farvetryllebad.’

Du kan se testen her (mod betaling)

Gråzone produkter

Hvis man som forbruger vil være sikker på, at ens barn ikke kommer til at indtage skadelige indholdsstoffer, har Stine Müller følgende råd:

»Man kan enten undlade denne type af produkter, hvor hele idéen med produkterne er, at de skal give farve og duft til badet. Alternativt bør man vende produktet om og kigge på ingredienserne, hvis de står angivet. Her bør man især kigge efter parfume. Alternativt må man forhøre sig ved den enkelte forhandler«.

De testede badeprodukter ligger ifølge Forbrugerrådet Tænk i en gråzone mellem plejeprodukter og legetøj. Myndighederne arbejder på et påbud, der vil forbyde mikroplast i ’rinse-off’ plejeprodukter, produkter der skylles af huden igen.

Forbrugerrådet Tænk regner med, at de mikroplastholdige badeprodukter vil blive omfattet af det kommende forbud, da badevandet i de fleste tilfælde vil blive indtaget af legende børn i badekarret.