Penge tilbage eller restskat: Din årsopgørelse er klar

Sidste år var ventetiden på at komme til at se sin årsopgørelse på fire timer.

Nu kan du se din årsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside. Skatteyderne kan altså tjekke om de skal have penge penge tilbage eller betale restskat.

Og hvis det er gået som i 2019, vil ventetiden fredag aften nå op på omkring fire timer. Hvis mønstret fra sidste år gentager sig i år, vil ventetiden lørdag være på godt halvanden time, fra man logger ind, til indholdet af årsopgørelsen materialiserer sig på skærmen.

Ventetiden ved skærmen vil først for alvor falde efter klokken 22 lørdag aften, og kan man styre tålmodigheden, er ventetiderne betydeligt kortere søndag.



Det er årets helt store weekend hos Skat, der nu er klar med danskernes årsopgørelser.

»Vi har alle mand på dæk og har knoklet et helt år forud. Der er virkelig mange mennesker, der er involveret i at lave årsopgørelsen. Det er en enorm digital begivenhed, at vi lige her er i dialog med alle

landets borgere. Det er en meget stor dag«, siger Karoline Klaksvig, der oplyser, at al ferie er suspenderet i den kommende uge, så 400 skattemedarbejdere kan svare på spørgsmål.

Som noget nyt har Skattestyrelsen i år barberet antallet af felter ned fra cirka 66 til cirka 12. Det er dels for at gøre det mere overskueligt for danskerne, men også at for at gøre det sværere at lave fejl eller decideret svig.

Helle Snedker, der er partner i Formuepleje, som hjælper danskere med privatøkonomien, mener, at det er en rigtig god ide, at der nu er færre felter på årsopgørelsen.

Tjek det hele

Hun råder danskerne til at kigge tallene efter i stedet for kun at tjekke tallet på bundlinjen.

»Ligesom i supermarkedet, hvor du skal løbe bonen igennem, så skal du også løbe din årsopgørelse igennem, for der kan ske fejl. Også selv om du ikke synes, at det er spændende«, lyder det fra Helle Snedker.

Helle Snedker minder samtidig om, at det er en god ide at tjekke forskudsopgørelsen, når man alligevel er inde på Skats hjemmeside. På den måde kan man sikre, at man betaler den rigtige skat, og ikke får en stor regning næste år.

Der er ros til forenklingen af årsopgørelsen med færre felter fra chefkonsulent Henning Boye Hansen fra revisionsfirmaet BDO, men det kan blive en udfordring for skatteyderne, der har brug for at få åbnet et eller flere felter. De skal ringe eller skrive til Skattestyrelsen.

»Det bedste, man kan råde til, er at vente 14 dage med at ringe«, siger Hansen.

Sidste år kom 70.000 borgere igennem på telefonen den første uge efter, at årsopgørelsen blev tilgængelig.