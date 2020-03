​

Maja Volmark, frisør, 37 år:​

Jeg kan mærke, at jeg har smitte på hjernen i øjeblikket. Når man først begynder at tænke over, hvor der kan være virus, kribler det overalt. I øjeblikket spritter jeg frisørstolen af, hver gang der er en kunde, der har siddet i den, og jeg er begyndt at spritte dørhåndtaget til hoveddøren af flere gange om dagen.​​

Det sker lidt for ofte, at folk kommer til frisøren, når de er syge. Jeg har prøvet flere gange tidligere at have kunder siddende i stolen, der siger, at de har følt sig sløje og er blevet hjemme fra arbejde, men så har brugt fridagen på at blive klippet. Det er, som om de ikke forstår, hvor tæt man egentlig er på hinanden, når man bliver klippet, og at vi frisører heller ikke har lyst til at blive syge.

Derfor har vi været nødt til at indskærpe, at kunder skal blive hjemme, hvis de føler sig sløje eller lige er kommet hjem fra en ferie i en af de lande, der er hårdt ramt. Og det har folk respekteret.

Jeg har to børn, der er seks og otte år gamle. Da coronavirussen kom til Danmark, blev de meget nervøse, og vi har brugt lang tid på at tale om det. Jeg fortæller ikke mine børn, at jeg også er nervøs.

Det har hjulpet dem meget, at de kan læse Børneavisen og se Ultra Nyt på DR, hvor de er rigtig gode til at forklare om sygdommen. Men der er ikke meget til at gøre voksne mindre urolige.

Jeg forstår godt, at politikerne gør, hvad de kan, for at understrege alvoren. Det er deres job i den situation, vi er i. Og så er det vores job som borgere at kunne sætte budskaberne i perspektiv og ikke lade frygten tage over.

Det prøver jeg også, men jeg kan ikke lade være med at tænke på coronavisrussen hele tiden, når jeg er på arbejde. Det er det eneste, vi taler om blandt kollegaerne og med kunderne, så jeg tror nærmest, det er nemmere at tælle, hvor ofte jeg ikke tænker på det.

Jeg kan ikke forestille mig et punkt, hvor epidemien bliver så slem, at jeg ikke tager på arbejde. Selv om mine børns skole er lukket, bliver jeg nødt til at møde op, så længe folk gerne vil klippes, hvis jeg skal tjene min løn. Det er hårdt, men sådan er det desværre at være selvstændig.