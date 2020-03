Lægen guider: Så alvorlige skal dine symptomer være, før du ringer

Flere typer influenza, kighoste og lungebetændelse florerer derude side om side med corona. Lad være med at kontakte lægen på et spinkelt grundlag.

Det er en skidt sæson. Så kort og måske lettere underdrevet bliver det sagt af formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge Anders Beich.

Ifølge ham kan det være utallige forskellige lidelser, der kan være skyld i, at folk lægger sig med ondt i halsen, hoste, feber, snot eller besværede luftveje.

»Ved siden af coronavirus, er der en masse andre diagnoser derude. Der er flere influenzaer i omløb, vi ser kighoste blusse op igen, og der er også flere lungebetændelser«, siger Anders Beich.

Alle sammen kan altså give nogle af de samme symptomer, som den forkætrede coronavirus giver. Og der er masser af sygdom i omløb.

»Vi har ikke haft frost og klart vejr i den her vinter. I stedet har det været indevejr, hvor vi har siddet inde og kunne smitte hinanden«, siger han.

Får man symptomer på sygdom, som både kan være corona eller en anden lidelse, skal man derfor gøre fuldstændig som ved en almindelig influenza: Pleje sig selv, og lade være med at smitte andre.

»Vi kender alle sammen udtrykket mandeinfluenza, altså at nogle har en lavere tærskel for at føle sig meget syge, end andre. Men lige nu er det vigtigt, at man ikke kontakter lægen på et spinkelt grundlag. Du skal for eksempel ikke ringe til lægen, bare for at finde ud af, hvad det er du fejler« , siger Anders Beich.

Han understreger, at man er holdt op med at lede efter ’nålen i høstakken’, det vil sige, at lægerne ikke går efter at finde de mildere tilfælde af coronavirus blandt alle de øvrige dårligdomme, der florerer.

Hvornår skal jeg ringe?

Men den erfarne læge advarer samtidig imod, at folk går i den anden grøft og ikke tør ringe af frygt for at forstyrre lægerne.

»Det man skal reagere på, er hvis der sker et rigtigt skift mod det værre. Hvis feberen stiger, og man begynder at få åndenød«, siger Anders Beich og understreger, at ordet åndenød ikke betyder, at man har tilstoppet næse.

»Hvis du ikke kan trække vejret gennem næsen, eller hoster meget, betyder det ikke, at du lider af åndenød. Åndenød betyder, at dit åndedræt generelt er besværet, at du skal bruge kræfter på at trække vejret«, siger Anders Beich.

Velbehandlede astmapatienter skal kun ringe til lægen, hvis deres symptomer opfører sig på en måde, som de ikke kender og føler, at de har svært ved at kontrollere, som de normalt ville gøre det. Men alle med kroniske sygdomme og de ældre skal ringe, hvis de er i tvivl om, at alt er, som det skal være.

Når man kontakter sin læge, vil han eller hun typisk skulle bruge ekstra tid og ekstra spørgsmål for at få klarhed over, hvordan man har det. For i flere situationer ville lægen måske under normale omstændigheder have bedt en om at komme forbi konsultationen. Det kan man ikke nu, hvis man er forkølet, fordi man risikerer at smitte andre patienter og personalet i lægehuset.

»Der stilles ekstra store krav til lægerne i den her situation. Vi indfører lige nu videokonsultation, så lægen får en chance for at se patienterne på skærm, når vi skal vurdere deres tilstand. Men det vil ikke være udbredt over alt lige med det samme«, siger Anders Beich.