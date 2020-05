Politikerne kan udbetale dine feriepenge: Se, hvor meget du kan få i hænderne

En person, der tjener 350.000 kroner årligt, vil have 24.500 kroner til gode i feriepenge. Pengene bliver indefrosset i en fond, men organisationer og politikere vil have pengene ud i samfundet nu.

For at få danskerne til at bruge flere penge bør staten udbetale de feriepenge, der på grund af den nye ferielov bliver indefrosset. Sådan lyder forslaget fra flere sider til, hvordan politikerne kan give privatforbruget et rygstød og dermed hjælpe virksomhederne. Regeringen er foreløbig ikke afvisende over for ideen.