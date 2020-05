Der er godt nok krise, men nu skal vi alle sammen have nye køkkener

Fakta

Populære indkøb

Den næsten totale nedlukning af Danmark, der varede fra midt i marts til midt i april, fik os til at se langt mere dystert på både Danmarks økonomi og vores egen privatøkonomi.

Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator, som måler danskernes forventninger til økonomien, lå i begyndelsen af marts på 0,4. Den endte i april på minus 11,9. Ikke siden finanskrisen har niveauet været så lavt.

Alligevel tror et flertal af danskerne på, at deres egen økonomi vil være bedre om et år. Og vi er heller ikke holdt op med at bruge penge.

Under nedlukningen i marts og april oplevede følgende brancher kraftig fremgang i salget i forhold til samme periode sidste år:

Elektronik: cirka 40 procent

Gør det selv/byggemarkeder: cirka 50 procent

Apoteker: cirka 50 procent i marts og 5-10 procent i april

Blomsterbutikker: cirka 30-40 procent

Møbelbutikker: cirka 30 procent frem til påske, cirka 10 procent efter påske

Sommerhuse: cirka 40 procent

Kilde: Bl.a. Danmarks Statistik, Danske Bank, Boligsiden.dk





