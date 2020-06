Bekymret hudlæge: »Vi vil se mange flere med kronisk håndeksem efter det her«

Hudlæge Janne Touborg kalder den udbredte brug af håndsprit under coronaepidemien for verdens største eksperiment. Hun spår, at mange danskere vil udvikle eksem. Alligevel er håndsprit bedre end håndvask for huden.