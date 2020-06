Forbruget har fået en på lampen under krisen, men der er lyspunkter

Fakta

Hvad er det for penge?

De indefrosne feriepenge er opstået som følge af den nye ferielov.

På den gamle ordning optjente man ferie det ene år og kunne først afholde ferien fra maj året efter. I den nye ordning optjener man 2,08 dages ferie hver måned, ogden kan bruges allerede i den efterfølgende måned.

I overgangen fra den gamle ferielov til den nye optjener man dobbelt ferie, og for at virksomhederne ikke skal udbetale pengene nu, har man fra politisk side besluttet, at danskerne først skal have pengene i forbindelse med pensionering.

Virksomhederne kan først fra september i år begynde at indbetale pengene til fonden, der skal forvalte de indefrosne feriepenge. Politikerne arbejder med en model, hvor staten udbetaler pengene, så virksomhederne altså ikke bliver tvunget til at udbetale pengene i år.

Hvis du vil vide, hvor mange penge du selv får indefrosset, så fremgår det sandsynligvis på din lønseddel.

Ellers kan du også tage 12,5 procent af den løn, du tjener i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Eller du kan bruge den beregner, som du finder i artiklen.

Vis mere