Bordskik skal doseres: Børn skal ikke tvinges til at spise op, og de skal ikke sidde ved bordet, lang tid efter at sulten er stillet

Det er god bordskik at blive siddende ved bordet, indtil værtinden rejser sig. Men gælder det også for børnene? Spørgsmålet kom op under en familiemiddag for nylig. Det er ikke god bordskik at stritte med albuerne, putte kniven i munden eller pudse næse i servietten. Men hvornår må man rejse sig?

Som voksen skal man ved middagsselskaber kunne kunsten at trille en kartoffel rundt på sin tallerken, så den varer i en evighed. Er man værtinde, skal man kunne dosere sin spisehastighed, så man er den i selskabet, der lige akkurat stikker gaflen i munden som den sidste. Blandt dannede mennesker er måltidet en opvisning i kunsten at kunne være beskæftiget med at spise i timevis. Men er det også sundt?

Der er ingen tvivl om, at det er godt at spise sammen. Familien genskabes dagligt gennem det fælles aftensmåltid. Der foregår også megen socialisering ved måltidet: Når børn oplever, at fadet med kartofler sendes rundt, lærer de at gøre plads til hinanden, og at man ikke bare langer til fadet og sørger for sig selv. De fleste familier har regler for middagsmåltidet: Det er ikke i orden at tage en bog med til bordet, tjekke mobiltelefon eller se fjernsyn under middagen. Man spørger til hinandens dag og snakker om emner, som alle kan følge med i.