Det er en myte, at det er usundt at springe morgenmaden over

Birgit Johansen:

For to uger siden læste jeg i din brevkasse om slankekure. Du anbefalede en kur, som du følger, at springe morgenmad og frokost over og spise los af middagsmaden. Jeg troede, at det at springe morgenmaden over var meget forkert.

Bente Klarlund Pedersen: Du henviser til en klumme, hvor jeg skrev, at hvis man har taget et par feriekilo på og dertil tillagt sig et par coronakilo, så gælder det om at komme tilbage til den vægt, man trives med. I den sammenhæng kan en kortvarig slankekur efter ferien være et led i forebyggelse af overvægt. Når det gælder et hurtigt vægttab på bare et par kilo, virker stort set alle de ’slank efter ferien-kure’, du kan finde. Gider man ikke disse kure, kan man prøve at spise proteinrigt, kombineret med grove grøntsager, og skrue ned for rødvinen.