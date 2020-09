En læser er ramt af Guillain-Barrés syndrom: Er der nogen som helst mulighed for, at jeg kan vække de ødelagte nerver?

J.P.:

For tre et halvt år siden blev jeg ramt af den rædsomme sygdom Guillain-Barré, AMSAN-varianten. Fra at være totalt lammet er jeg fremme ved at kunne støtte på benene og bruge mine hænder, dog ret begrænset. Jeg sidder i kørestol og har hjemmehjælp fem gange i døgnet. Jeg får muskeltræning og mangler sådan set ikke kræfter, jeg kan bare ikke styre arme og ben. Er der nogen som helst mulighed for, at jeg kan træne/vække de ødelagte nerver. Neurologerne mener ikke, at jeg skal regne med at få det meget bedre, men det har jeg svært ved at affinde mig med. Jeg er 67 år og færdig på jobmarkedet, men kunne godt tænke mig en lidt mere tålelig pensionisttilværelse.

Bente Klarlund Pedersen: