I Mexico spiser de det med ristet løg: Og det kan både hedde månebæ, hundebræksvamp, rørægssvamp, heksesmør, skyfald og troldsmør

Dorte Hurvig: I løbet af nogle måneder er der opstået et mærkeligt fænomen i min lille gårdhave. På en af gangene er der en gang imellem store pletter af ulækkert, grønt slim. Det har virkelig været et mysterium, men nu har jeg fundet ud af, at det hedder ’skyfald’, ’heksesmør’ og andre fantasifulde navne. Det har naturligvis også et indviklet latinsk navn.

Det tørrer ud, når det er godt vejr, men viser sig igen efter regn, og det ser ud til at brede sig. Det er formodentlig ganske ufarligt, men jeg vil gerne af med det. Det ser ulækkert ud og er ret ubehageligt at gå på med bare fødder, hvad jeg næsten altid gør i haven. Hvordan kan det være opstået, og hvordan får jeg det væk?

Søren Ryge Petersen: Det lyder ganske rigtigt som heksesmør – eller troldsmør, som er det mest almindelige danske navn på denne mærkelige organisme, der hverken er svamp eller plante eller dyr, men noget så eksotisk som et svampedyr.