Søren Ryge må på den igen: Jeg troede egentlig, at det var slut med disse spørgsmål om ukrudt i græsplæner

Asta Rasmussen: Igennem nogle år har der etableret sig nogle planter i vores græsplæne, og området er blevet større og større. Det er det lyse område i græsplænen. Hvad er det, og hvordan kommer man af med det? Er det bare mere gødning, så græsset – som der stadig er lidt af indimellem – kan tage over, eller skal det fjernes?

Søren Ryge Petersen: Jamen, det er jo bare den lille høgeurt med de smukke gule blomster, som du aldrig får at se, fordi du klipper dem af. Men bladene holder sig under klippehøjde og lever lystigt videre – de sender endda udløbere ud for at erobre mere jord.

Jeg troede egentlig, at det var slut med disse spørgsmål om ukrudt i græsplæner, som der har været så mange af igennem årene. Nej, jeg håbede, at de senere års megen snak om flere vilde blomster, flere bier, flere sommerfugle, kort sagt mere natur i haverne ville ændre synet på græsplænerne. At man klippede mindre og accepterede ukrudtet.