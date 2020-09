Mens vi venter på elbilerne: Kom nu ind i klimakampen, bilister

I de seneste 12 år har jeg kørt i et væld af forskellige biler. Rappe bybiler på el, der accelererer som små lyn, tunge kassevogne, når en af de voksne unger skulle flytte, kæmpe familieøser, når familien på fem, inklusive julegaver og kræs, skulle til Sydsjælland. Jeg elsker at sidde bag rattet og forsøger altid at overtale min mand til at tage passagersædet.

Men jeg har ikke ejet en bil i alle de år, og det har betydet nye vaner.

Det kom jeg i tanke om, da det stod klart, at den nye kommission for elbiler havde fremlagt et forslag, der for længst var blevet overhalet inden om af større klimamål. Elbilerne kommer ganske enkelt alt for langsomt på banen.