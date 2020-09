Småbørnsmor vil leve sundere: »Men det er altså svært at ændre 34 års dårlige vaner«

5

tips til motion i en travl hverdag

1Skift kaffeaftalen ud med en gåtur.Stil dit sociale behov, mens I cykler, går eller løber sammen.

2Fem minutter er bedre end ingenting. Al bevægelse tæller, også selv om det hverken bliver med den intensitet eller af den længde, du stræber efter. Hank op i dig selv, og kom ud ad døren, så bliver det en lille smule nemmere næste gang og gangen efter.

3Lad sportstøjet ligge i skabet. Ikke al bevægelse kræver, at du klæder om. Brug f.eks. turen til og fra arbejde til at få gang i kroppen, uden at bad eller sportstøj er nødvendigt.

4Drop sundhedsrevolutionen. Pas på med at være overambitiøs i starten. Hvis barren er sat tårnhøjt, er der en risiko for, at du aldrig får indfriet dine mål.

5Hold ud, selv om motivationen svigter. Hvis man havner i en periode, hvor benene er lidt dårligere, eller hovedet føles ekstra tungt, så bliv ved, og skru forventningerne ned til din formåen. Nogle gange går der tre dage, andre gange 14 dage, inden gejsten melder sig igen.

