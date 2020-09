Guide: Sådan køber du de bedste vinterstøvler til børnene

Sne, sjap og kulde banker snart på døren, og alle børnefamilier skal derfor på jagt efter vinterstøvler.

Statsautoriseret fodterapeut Søren Nygaard, der har klinik i Aarhus og er medlem af bestyrelsen i foreningen Danske Fodterapeuter, giver her gode råd til indkøbet – eller måske behøver det ikke koste noget?

»Det er et spørgsmål, som kommer tit, for man vil gerne være grøn og undgå at købe nyt, men generelt siger vi, at man ikke skal købe brugt fodtøj eller lade børnene arve sko fra storebror eller storesøster. Børns fødder og benstillinger er ret forskellige, også mellem søskende. Det er helt forskelligt, hvordan fodstillingen er. Derfor skal man passe på med det«.