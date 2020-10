Søren Rislund: »Jeg nægter at være bitter over det, jeg aldrig fik fat i«

Hvornår begyndte du at samle på mundharmonikaer?

»I 1966, da jeg som ung mand fattede interesse for bluesmusik. Dengang skulle alle have en guitar, men jeg havde ikke råd, og min far mente vist også, at det var noget pjat. Folk synes altid, at det er kolossalt ulækkert, men jeg købte min første mundharmonika brugt. Og jeg har sådan set spillet lige siden. Oprindelig i nogle bluesbands i 1960’erne og så sammen med Jan i Monrad & Rislund. Jeg har også medvirket på forskellige grammofonplader, blandt andet nummeret ‘Køb Bananer’ af Kim Larsen«.

Hvor mange mundharmonikaer har du nu?