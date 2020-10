41-årige Stine har et viskelæder-værelse: »Jeg går altid herind, hvis noget går mig på«

Hvordan kan det være, at du samler på viskelædere?

»I første omgang var det farverne og de sjove faconer, der tiltrak mig. Hvordan de alle sammen føles forskellige, og at deres mange dufte spreder sig, når vejret ændrer sig. Jeg har viskelædere, ligesom folk samler på alt muligt andet – og et var bare aldrig nok. I dag har jeg omkring 25.000 forskellige slags, som står i sættekasser på væggen eller i kasser under min seng. Alt i alt fylder de to værelser plus gangen«.

Hvad er perlen i din samling?