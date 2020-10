Spørg Bente Klarlund: De sunde hyldebær skal koges

Anette Sandager: Du anbefaler bl.a. hyldebær som antiinflamatorisk kost. Jeg har læst flere steder, at rå hyldebær er giftige, og mener også, at Fødevarestyrelsen advarer imod at spise dem. Ved du noget nyt om dem?

Bente Klarlund Pedersen: Jeg nævner i et svar, at mørke bær som blåbær, brombær, solbær, hyldebær, mørke kirsebær og hindbær indeholder såkaldte anthocyaniner, der beskytter mod inflammation. Tak, fordi du minder om, at man naturligvis ikke skal spise hyldebærrene rå, heller ikke selv om de er modne. De skal altså ikke bruges i en smoothie. Hyldebærrene skal nydes efter at være kogt i mindst 20 minutter, hvorved giftstofferne fjernes.