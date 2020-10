Spørg Søren Ryge: Er det svampesporer, som giver os snotnæse og hovedpine?

Caroline og Mikkel Grønlund: Vi fældede en mindre skov af birke- og nåletræer plus ’det løse’ i efteråret 2019, alt blev til flis, som derefter lå i en stor bunke vinteren over. I marts lagde vi flisen under vores rododendron, sådan 5-15 cm fordelt ligeligt over de ca. 30 kvadratmeter bede.

Vi sover med vidt åbent vindue lige ud til disse fantastiske og kæmpestore rododendronbede (omkring 1,5-2 m fra værelset). Vil du mene, at vi kan blive påvirket af flis/svampesporer derude i bedet? Vi har hovedpine og ’morgensnotnæse’ næsten hver morgen.

Vi fik en fugtekspert til at se huset efter, og han fandt ikke fugt i huskonstruktionen. Da jeg har læst og hørt, at svampesporer kan give snottede næser, ondt i hovedet og diverse andre værre symptomer, er det nærliggende at tro, at problemerne stammer udefra.