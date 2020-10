Bente Klarlund: Noget af det værste at være mange sammen i et lille rum, hvor man indånder den samme luft

Steen Pedersen: Hvis det er korrekt, at covid-19 er luftbåren, er det vel ulogisk, når man i visse lande, for eksempel Frankrig, kun tillader, at man forlader sit hjem, hvis man har et særligt formål, for eksempel hundeluftning.

Bente Klarlund Pedersen: Jeg er faktisk helt enig. Det er i den forbindelse tankevækkende, at coronaepidemien gik særligt galt i Spanien og Italien, hvor man ofte bor flere generationer sammen på få kvadratmeter. For i forhold til coronasmittespredning er noget af det værste, man kan gøre, at være mange sammen i et lille rum, hvor man indånder den samme luft. Hvis en person i familien er smittet, er der ikke bare stor sandsynlighed for, at andre familiemedlemmer bliver smittet, men der er særlig risiko for, at man bliver smittet med en stor dosis virus og dermed får en alvorlig infektion.

Man ved, at covid-19 smitter ved større dråber fra luftvejene, der spredes, når du hoster eller nyser. Dråberne falder til jorden inden for 1-2 meter. Derfor er håndvask, afspritning og afstand vigtig. Men meget tyder på, at covid-19 også optræder i form af mikrodråber, som kan blive hængende i luften. Meget smitsomme infektioner som ebola og mæslinger er luftbårne. Covid-19 er langtfra lige så smitsom, men med den viden, vi har i dag, må man sige, at covid-19 nok i et vist omfang er luftbåren, hvilket betyder, at vi skal have langt mere fokus på udluftning, med henblik på at luftens virusmængde fortyndes.