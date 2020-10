Alice Vogel: Du skriver i din bog, at dit hår er din styrke, hvilket får mig til at gribe til eget hår, som også er, eller lige har været, min styrke.

Mit problem er, at jeg pludselig er begyndt at fælde, tabe meget hår, men ikke i totter, og har hele tiden hovedbundskløe. Men også nogen kløe generelt. Hudlægen kalder det ’red scalp’, som jeg kan ser, at der er store mængder engelsk litteratur om på nettet.

Bente Klarlund: Jeg kan levende sætte mig ind i, at det er trist at miste sit hår. Jeg har forelagt dit problem for professor, overlæge Tove Agner, Bispebjerg Hospital. Hun skriver: »Man kan få rød hårbund af mange grunde, det kan skyldes skæleksem, psoriasis, svampeinfektion eller allergi over for hårshampoo og andre hårprodukter. Men hvis disse mere almindelige årsager er udelukket, kan det dreje sig om ’red scalp syndrome’. Årsagen til denne sygdom er ikke kendt, men den rammer ofte kvinder med lidt alder på bagen og giver på grund af den irriterende kløe i hårbunden ofte nedsat livskvalitet. Sygdommen er sjælden og behandles hos hudlægen, som ofte vil sikre diagnosen med en biopsi fra hårbunden. Langvarig antibiotikabehandling synes at være det, der virker bedst. Det er ikke påvist, at sygdommen har nogen sammenhæng til kostindtag – og formentlig er sygdommen også ret upåvirkelig af livsstil. Men som med mange andre sjældne sygdomme er det ikke rigtig kortlagt, hvad der udløser sygdommen, eller hvilke faktorer der kan påvirke prognosen«.