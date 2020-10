En 73-årig kvinde er bekymret: Hvad skal vi så gøre for at holde os i så god form?

Kirsten Petersen: Det bekymrer mig at læse (Politiken 25.9.) om kvinder, der efter overgangsalderen mister evnen til at danne nye små blodkar, hvilket påvirker deres træning negativt. Jeg selv, der er 73 år og i ok form, må derfor spørge: Hvad skal vi så gøre for at holde os i god form?

Bente Klarlund Pedersen: Det omtalte studie viser, at ældre kvinder – til forskel fra både unge og ældre mænd – ikke opnår en signifikant stigning i antallet af små blodkar i musklerne efter en otte ugers periode med spinningtræning. Det er korrekt, at mange små blodkar i musklerne nedsætter risikoen for bl.a. type 2-diabetes. Motion forebygger imidlertid livsstilssygdomme på mange andre måder, også uafhængigt af de små blodkar. Motion har f.eks. positive effekter på kondition, styrke, kolesterol, blodtryk, inflammation og insulinfølsomhed, også uafhængigt af en effekt på de små blodkar – og uanset alder. Der er virkelig meget forskning, som viser, at fysisk træning, også efter overgangsalderen, nedsætter risikoen for type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom, demens og cancer. Derfor gælder det fortsat om at motionere hele livet igennem, og det er aldrig for sent at gå i gang.

