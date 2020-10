Godt nyt for elbilen: 10.000 ladestandere på vej

FOR ABONNENTER

En blond herre med et velfriseret vikingeskæg trækker op i sin hvide Tesla til de to optagede hurtiglader ved Amager Hospital. »Hvor langt er du?«, spørger han mig gennem bilruden. To minutter efter kommer endnu en Tesla, denne gang en rød, for at spørge om det samme.

Scenen er helt almindelig på en søndag i København, hvor mange elbilsejere ikke har adgang til egen parkeringsplads, og derfor cirkler rundt i byen for finde et ledigt ladepunkt. Weekenden er det helt store spidsbelastningstidspunkt på de offentlige ladestandere.

Men i en nær fremtid bliver udfordringen betydelig mindre: Ladeoperatøren Clever vil nu sætte yderligere 10.000 nye offentlige ladepunkter op frem mod 2025 – i dag er der 3.000 i alt. Af dem vil 500 være såkaldte lynladere, der kan oplade med op til 300 kilowatt pr. time – ti gange hurtigere end normale ladepunkter. Dermed kan de teoretisk fylde den nye generation af elbilers batteri op fra næsten tomt til 80 pct. på en halv time eller deromkring.