Stråleplet i rosenbedet: Du behøver ikke fjerne de visne blade. De gør gavn, hvor de ligger

Lene Gotholdt: Jeg har lige læst om det totalt unyttige i at rive blade ud af bedene, men når man har staudebede med mange roser imellem, og disse skønne roser har blomstret mere end nogensinde i år, samtidig med at de også har haft stråleplet mere end nogensinde, er man jo nødt til at forsøge at få bladene væk, selv om det er næsten umuligt, når der gror storkenæb i bunden. Kan jeg gøre andet, og har du i øvrigt et godt råd mod stråleplet?

Søren Ryge Petersen: Der findes et hav af såkaldt evige sandheder om, hvordan man dyrker og passer sin have, fjerner ukrudt samt bekæmper sygdomme og skadedyr. De går i arv fra generation til generation, de fortælles fra nabo til nabo, de er godt stof ved middagsbordet, og de kan læses i diverse havebøger og på Google.

Mange af dem passer ikke. For eksempel den om, at man ved at fjerne syge blade forebygger næste års elendighed, især svampesygdomme. Det er den slags råd, som opfindes af kloge hortonomer, der ved alt om sygdommene. Det er smukke teorier, men de er ikke afprøvet i praksis. For eksempel stråleplet, som er en af de mest almindelige svampesygdomme i roser. Når vejret er passende, dvs. varmt og fugtigt, så udsender svampen fra sidste år – uanset, hvor den befinder sig – millioner af sporer, der flyver med luften over hele landet, og når de lander det rigtige sted, så danner de nye svampe i en fart, og roserne får stråleplet, med mindre de er sprøjtet forebyggende imod det. Det ved alle planteskoler og landmænd, og derfor sprøjtes der overalt og hele tiden. Der er meget få lovlige midler mod stråleplet. Dog kan man sprøjte med en speciel bladgødning, der har en forebyggende effekt. Det siger Knud Pedersen, der har hundredtusinder af roser og aldrig har fjernet et sygt blad fra sine bede eller marker, fordi han ved, at svampen kommer flyvende, når tiden er inde.