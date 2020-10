Søren Ryge har haft en slem uge: Vi undskylder og beklager

Søren Ryge Petersen: Sidste lørdag blev en slem uge for denne side. Først var der klummen om hullerne i haven, der fik et uventet efterspil. Jeg tog grueligt fejl, og det kan man læse om i denne lørdags klumme.

Men der var også et spørgsmål til brevkassen om svampesporer. Caroline og Mikkel havde lavet en masse flis og fordelt det rundt om i haven, og nu fik de snotnæser og hovedpine. Er det svampe i flisen, som kan give allergi? Det vidste jeg ikke, så jeg spurgte en såkaldt førende svampeekspert, der aldrig havde hørt om det og bare opfordrede til, at man lukkede vinduerne.

Men også her tog jeg/vi grueligt fejl. Adskillige læsere har reageret, og herunder er et af svarene. Vi undskylder og beklager, og den eneste trøst er, at man fortsat ikke kan gøre noget ved det, men at det snart holder op af sig selv. Flisen ligger derude og bliver nedbrudt af svampene, der sender sporer ud i luften, men holder op med det, når det for alvor bliver koldt.