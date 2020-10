Brostrøms loft kan have udløst byttehandler i mange familier

Det var svært ikke at begynde at tælle, da statsministeren sidste fredag forklarede, at vi for at holde samfundet åbent skal begrænse vores sociale kontakter, og direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm forklarede, at vi skal vælge en lille fast omgangskreds på højst 10 personer.

10 personer per næse ganske vist, men var man en stor familie, skal man måske overveje ikke at vælge 10 hver, især hvis der ikke er overlap mellem dem, familiemedlemmerne ser, som Brostrøm har præciseret det.

Men hvor meget griber det egentlig ind i danskernes sociale liv, hvis det skal begrænses til 10 personer? Det er svært at svare på, slår Michael Bang Petersen fast. Han er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og projektleder på et stort forskningsprojekt om danskernes adfærd under corona.