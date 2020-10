Hold afstand og sprit hænder. Sådan lød det i foråret, da coronaepidemien ramte landet. Nu er endnu et våben i kampen mod virus blevet centralt. Her er 10 ting, der er værd at vide om mundbind.

1 Hvad skal jeg kigge efter, når jeg vælger mundbind?

Den generelle anbefaling fra sundhedsmyndighederne er, at du som udgangspunkt skal vælge et kirurgisk mundbind – det vil sige et fabriksfremstillet og CE-mærket mundbind.