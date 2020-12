Fra flot til all time dårligst: Se test af populære fotobøger

Tip

Når du vælger fotobog

1. Vælg format. Der er masser af muligheder for at vælge, om bogen skal være høj, bred eller kvadratisk. Vælg f.eks. bredformat til dine rejsebilleder, kvadratisk til nstagrambilleder og højformat til telefonbilleder.

2. Vælg størrelse. Jo større bog du vælger, jo større skal dine billeders opløsning være for at blive skarpe. De fleste systemer advarer dig dog, hvis opløsningen ikke er god nok.

3. Leg med layoutfunktionerne. Der er rigtig mange muligheder for at tilføje farvede baggrunde, mønstre, tekst og eventuelt clip-art. Men begræns effekterne for et pænere resultat.

4. Vælg papirtype. Du kan som regel vælge papirtypen. Papir med glans kan give flottere farver, mens mat papir giver mindre genskin.

5. Vælg omslag. Hardcover er dyrere end en blød indbinding, men et hardcover er mere robust end et hæfte. Husk, at du også tit kan få lov til at customize designet på omslaget.

6. Pas på tilkøb. Du kan altid vælge flere sider, en anden indbinding eller en andet papirkvalitet end standardbogen, men pas på, for det koster alt sammen ekstra.

Kilde: Tine Permild, testdommer og grafisk designer

