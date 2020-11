Portvinstest med flere fuldtræffere: Lækkerbiskener at lune sig på fås i alle prislag

Fakta

Sådan gjorde vi

Politiken bad en række producenter indsende portvine til test: en flaskelagret til under 150 kr., en flaskelagret til over 150 kr., en fadlagret til under 150 kr. og en fadlagret til over 150 kr. Vinene kommer fra: Erik Sørensen Vin, Irma/Vincooperativet, Løgismose Vin, The Wine Company, Sigurd Müller Vinhandel, Skjold Burne, SuperBrugsen/Vincooperativet, Vinspecialisten og Philipson Wine.