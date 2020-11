Hvis dagen begynder med, at jeg har fanget endnu en rotte, bliver jeg altid lidt glad for mig selv

Selvfølgelig har vi rotter. Når man bor på landet og har høns, så er der også hønsefoder diverse steder, og så kommer der rotter, især om efteråret. De vandrer rundt fra sted til sted i hele landet, og når de finder steder med mad, bliver de hængende og formerer sig som rotter.

Hønsefoder er dog ikke det værste, for det findes kun et begrænset antal steder. Men netop nu er stort set hver eneste husejer i fuld gang med at fodre de vilde fugle med diverse lækkerier, og dermed er der også dækket op for rotterne.

Når det er blevet mørkt, og fuglene er gået til ro for natten, kommer rotterne frem og æder løs. Rotterne har gyldne tider i Danmark – ikke pga. lossepladser, utætte kloakker og madspild, men fordi vi fodrer dem som aldrig før.