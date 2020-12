Spørg Søren Ryge: Hvad er den mystiske dims på æbletræet?

Helge Knudsen: Da jeg var ved at beskære vores hjemmelavede gråsten æbletræ, så jeg to underlige vækster på en tyk gren, som skulle væk, og jeg besluttede derfor at frede denne del, i hvert fald til jeg finder ud af, hvad det er. Svampesporelegeme måske? Måske kan en af dine træbekendte komme med et bud, hvis du ikke selv kan.

Søren Ryge Petersen: Mysteriet om den mærkelige dims i æbletræet blev en fornøjelig affære.

For vi ringede til Helge og opfordrede ham til at kigge nærmere på det mærkelige. Det gjorde han, og det var tydeligvis ikke organisk, og da han derefter underkastede det en lille brandprøve, lugtede det umiskendeligt af brændte nylonstrømper. Mit gæt var, at der for mange år siden har været en gynge eller en hængekøje i træet, og at man har glemt at fjerne det stykke reb, den var hængt op i. Og at træet sidenhen bare er groet hen over det – indtil nu, hvor en lille stump kom til syne. Først da slog langtidshukommelsen til: